«Nell'area c'è degrado» Servizi sociali blindati

LA SORVEGLIANZAPADOVA I Servizi sociali si trasferiscono in piazzetta Gasparotto, l'area però è degradata e c'è il pericolo di qualche utente un po' turbolento. E così il Comune ha ingaggiato la vigilanza privata per mantenere la sicurezza. IL LUOGOI locali che a breve ospiteranno gli uffici attualmente accolti in via Del Carmine, erano sfitti da tempo e prima ospitavano una banca. Si sviluppano su una superficie di circa 1.400 metri quadri su due piani e sono diventati di proprietà del Comune nell'ambito di un accordo con la società...