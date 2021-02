IL PIANO

CITTADELLA/ALBIGNASEGO Continuano la prossima settimana nei palasport di Cittadella e di Loreggia, le vaccinazione contro il Covid-19 per i nati nel 1941, vale a dire gli ottantenni. L'avvio della profilassi è avvenuto la settimana scorsa con una massiccia presenza che ha toccato il 94-95% degli aventi diritto, circa 3150 persone. Un'adesione che ha superato ogni migliore aspettativa del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 6 Euganea. Segnale che c'è il desiderio di uscire il prima possibile dalla pandemia e soprattutto che i cittadini hanno fiducia nella scienza.

Nella struttura sportiva della città murata a fianco dello stadio, nuovo appuntamento lunedì e mercoledì prossimi, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18. Interessati i residenti nei comuni di Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Tombolo e Villafranca Padovana. Nel Palasport di Loreggia invece le vaccinazioni sono programmate martedì, sempre dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18, e giovedì dalle 8 alle 14. Nella sede vaccinale afferiscono i residenti nelle municipalità di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Loreggia, Villa del Conte e Villanova di Camposampiero. Perfetta l'organizzazione curata dall'Euganea con cinque postazioni vaccinali in ogni palasport. A supporto del personale ospedaliero, per i servizi di accoglienza, igienizzazione, controllo della temperatura, accompagnamento e sorveglianza di 15 minuti post vaccinazione, all'opera i volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Padova e quelli dei gruppi locali della Protezione civile. Vengono vaccinati esclusivamente coloro che hanno ricevuto la specifica convocazione via posta e che sono pregati di presentarsi all'orario indicato. Questo per evitare assembramenti. In questa seconda tornata interessati 3mila anziani.

IL SERVIZIO

Diversi i comuni che hanno predisposto un servizio di trasporto gratuito per gli anziani. Tra questi Albignasego, che ha attivato una rete per tutti coloro che devono recarsi in fiera a Padova, per il momento una ventina. «Per effettuare questo servizio - spiega il sindaco Filippo Giacinti - ci si avvarrà della collaborazione dei volontari e delle associazioni della Rete di solidarietà, ma metteremo a disposizione, in caso di necessità, anche alcuni pullman di una ditta di trasporto, sostenendone i relativi costi». Il comune di Albignasego informerà i cittadini delle modalità da seguire per accedere al servizio di trasporto gratuito, che va prenotato possibilmente almeno tre giorni prima della data di vaccinazione. «Una volta raccolte tutte le richieste, i servizi di trasporto saranno organizzati in base agli orari delle prenotazioni vaccinali - aggiunge l'assessore al Sociale Roberta Basana - Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con il numero di mezzi e di volontari, che ringraziamo ancora una volta».

Cesare Arcolini

Michelangelo Cecchetto

