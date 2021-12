Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NELL'ALTACITTADELLA «Si stanno riducendo i posti letto in alcuni reparti del nostro ospedale per impiegare il personale nell'area dei malati Covid ormai satura. Dobbiamo fare fronte al 12-13% dei sanitari dell'ospedale non vaccinati e quindi quasi tutti sospesi. Invito i cittadini, chi non lo ha ancora fatto e chi deve fare la terza dose, a vaccinarsi». Le parole sono del sindaco di Cittadella Luca Pierobon, preoccupato dell'aumento dei...