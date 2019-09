Nei primi 4 mesi dell'anno l'Arma ha già arrestato 40 spaccini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La piaga della droga avvelena Padova nonostante sia la polizia che i carabinieri abbiano organizzato blitz e controlli straordinari per contrastare lo spaccio. La questura, in particolare, ha battuto la zona dei giardini dell'Arena e poi la Passeggiata Milati, dove i pusher si sono spostati a seguito dei primi blitz. La Polizia nel 2018 ha sequestrato in totale 233 chili di stupefacente, di cui 3,3 di eroina, 5,2 di cocaina, 109,3 di hashish, 106,4 di marijuana, 9 di metanfetamine.Nei primi quattro mesi di quest'anno, l'Arma ha sequestrato...