Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DISPERAZIONEPADOVA «Lo so, è concorrenza sleale ma sono alla disperazione». Riccardo Capitanio è il presidente padovano di Federmoda Italia Ascom, la più importante organizzazione italiana di rappresentanza del dettaglio e ingrosso dei settori abbigliamento, tessile per arredamento, tessuti per abbigliamento, pelletterie, accessori, articoli sportivi.«Lo so, cambiano il codice Ateco per un mese per passare dall'abbigliamento uomo...