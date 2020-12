L'Acc minaccia la serrata natalizia dei negozi. «A questo punto molti negozianti stanno valutando la possibilità di abbassare le serrande direttamente fino a dopo Natale». A fine giornata, ieri, il presidente dei Commercianti del centro storico Massimiliano Pellizzari non ha nascosto tutta la sua preoccupazione. «Quello che, in teoria, avrebbe dovuto essere il fine settimana più importante per i nostri incassi, si è rivelato un vero e proprio disastro ha scandito Pellizzari In due giorni, abbiamo visto un po' di gente sabato mattina, poi il deserto». Insomma, il Coronavirus da una parte e le ordinanze anti assembramento dall'altra, secondo il leader dell'Acc avrebbero ridotto all'osso lo shopping natalizio in centro. «E' incredibile che in una domenica pomeriggio del weekend per natalizio ci siano i negozi aperti e strade deserte ha continuato - Si tratta dell'ennesima presa in giro perpetrata ai danni della gente che lavora investendo e rischiando il proprio patrimonio. Nessun ristoro, nessun risarcimento, nessun rimborso, nessun aiuto, ci si sentirà rispondere. Nulla di nulla perché chi rimane aperto non può essere ristorato. Ma arriverà il momento in cui il castello costruito sulle tracce dell'ipocrisia crollerà e in quel momento ci si renderà conto di aver provocato attuando scelte sbagliate, danni economici e sociali devastanti».

«Oggi molti miei colleghi hanno deciso di abbassare la serranda già alle 16 ha spiegato ancora Pellizzari Ormai è più conveniente chiudere che non tenere aperto. In molti stanno già pensando di ridurre il personale. Mi auguro che questo non avvenga, altrimenti la situazione rischia di diventare molto più drammatica di quello che è già». «Assieme agli altri commercianti stiamo valutando la possibilità di mandare un segnale forte. L'idea sarebbe quella di organizzare una serrata da qui a Natale». (Al.Rod.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA