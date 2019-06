Negli ospedali aumentate del 20% le richieste di soccorso per l'afa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OSPEDALIPADOVA In questi giorni di caldo torrido gli accessi ai cinque pronto soccorso dell'Uls 6 Euganea non hanno registrato picchi ingestibili o presenze fortemente sopra la media. Il direttore sanitario, Patrizia Benini, ha confermato un aumento di circa il 20% delle richieste d'intervento per le temperature particolarmente elevate, considerate nella norma viste le condizioni meteo persistenti da giorni. Per l'Uls provinciale solo il 2% della popolazione si è rivolta al pronto soccorso con problematiche legate al calore.«Nei nostri...