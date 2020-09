IL GIORNO DOPO

PADOVA «Ci sarà una segnalazione all'autorità giudiziaria di quanto successo durante la manifestazione, i cui responsabili sono gli organizzatori del movimento 3V». Dalla mancanza di mascherine all'aggressione verbale ad alcuni giornalisti. Il questore Isabella Fusiello spiega il giorno dopo la manifestazione dei negazionisti in Prato della Valle, cui ha partecipato anche Paolo Girotto, candidato alla presidenza del Veneto proprio con il Movimento 3V e il deputato Sara Cunial, ex del , ora passata al gruppo Misto della Camera e nota per aver definito in aula a Montecitorio il vaccino un genocidio di Stato.

Gli organizzatori della manifestazione in Prato, ovvero i vertici nazionali dei 3V, sono i responsabili di quanto accaduto durante l'evento, ben controllato dalla polizia che ha anche acquisito le videoriprese della giornata. Sarà dunque l'autorità giudiziaria, nel caso, a riscontrare irregolarità sia dal punto di vista penale che da quello del rispetto delle normative anti-covid. «In questo contesto - evidenzia il questore - sarà chiarito se è stata messa in pericolo la salute pubblica».

Fusiello chiarisce anche quanto accaduto con alcuni giornalisti presenti in piazza - uno di Piazza Pulita, La7, con l'operatore e un altro di PadovaOggi: «Dal punto di vista dell'ordine pubblico non è successo nulla. Al momento nessuno ha presentato denuncia. Non c'è stata aggressione fisica, ma i tre giornalisti hanno detto di essersi sentiti minacciati. In ogni caso, di tutta la giornata, sono state acquisite le videoriprese, e nel caso l'Autorità giudiziaria lo ritenesse opportuno, sarà possibile visionarle».

Sulla vicenda interviene il sindaco Sergio Giordani: «Quello che è accaduto in Prato della Valle rappresenta un'offesa alle migliaia di cittadini padovani che hanno sofferto e stanno soffrendo a causa del coronavirus, rappresenta un'offesa per tutti i medici, gli scienziati, gli operatori sanitari e i volontari che hanno combattuto e continuano a combattere a loro rischio questa tremenda pandemia, rappresenta infine un'offesa per Padova stessa, città di scienza, città che si è mostrata coesa nel difendersi con i comportamenti corretti dei padovani, città dove il buonsenso la fa da padrone e non c'è spazio alcuno per chi, negando le evidenze, mette a rischio, nel concreto, la salute di tutti noi». Giordani prosegue: «Faccio un appello a tutti i padovani: dobbiamo continuare con la linearità e la coerenza dei nostri comportamenti ad essere un esempio di prevenzione e coesione sociale. Negare il virus è una pericolosa follia, combatterlo assieme è, l'unico modo per uscirne più forti. Un grazie alle forze dell'ordine per la professionalità con cui hanno contenuto e gestito questo fenomeno evitando che le cose degenerassero». Sulla stessa linea anche i pentastellati Simone Borile e Giacomo Cusumano: «Hanno prevalso deliri e dichiarazioni oscene su teorie complottiste, basate su nessuna evidenza scientifica ma che rivelano piuttosto un quadro personologico preoccupante. Temiamo che dietro a certi manipolatori della realtà ci siano registi della disobbedienza sociale e politica per trarne forse profitti politicamente personali. Non a caso la manifestazione, senza rispetto per le minime regole anti diffusione del Covid, è stata indetta a ridosso delle elezioni regionali».

