È arrivata in Procura la segnalazione della Digos nei confronti degli organizzatori della manifestazione 3V (Vaccini vogliamo verità) che si è tenuta domenica in Prato della Valle. E che tanto aveva fatto discutere per la completa mancanza di rispetto per le regole anti-Covid. «Il capo della Digos ha depositato in Procura la segnalazione nei confronti degli organizzatori della manifestazione conferma il questore Isabella Fusiello Ora sarà l'autorità giudiziaria a valutare se i comportamenti che si sono tenuti durante la manifestazione ravvisino rilevanza penale per aver messo in pericolo la salute pubblica». La manifestazione aveva fatto discutere parecchio. Erano quasi in trecento i negazionisti del Covid radunati sotto il palco e di mascherine nemmeno l'ombra. Anzi, c'erano ma legate al braccio. Neanche a parlare del distanziamento che dovrebbe esserci anche all'aperto: i manifestanti applaudivano uno accanto all'altro, a pochi centimetri di distanza. E quando dai giornalisti presenti veniva chiesto il motivo per cui le persone presenti non indossassero le mascherine veniva risposto che non servivano. Non solo, alcuni giornalisti, come il coordinatore di PadovaOggi Ivan Compasso e l'inviato di La7 Alessio Lasta, sono stati presi non solo a male parole dai manifestanti ma anche allontanati a forza di spinte dagli addetti alla sicurezza della manifestazione. Le immagini della manifestazione hanno fatto il giro del web, dei giornali e delle tv, subito scaglionate dalla Digos che ha verificato se ci fossero ipotesi di reato. Da qui, la segnalazione in Procura che ora farà il suo corso.

