L'ALLARME

PADOVA Sottoposti al tampone, gli 11 stranieri intercettati in un'area di sosta della Regionale 308 a Reschigliano sono risultati negativi. L'altra notte, alle 4, sono stati quindi accompagnati alla stazione ferroviaria. Quattro sono partiti per Roma, altrettanti per Napoli e tre hanno acquistato un biglietto per Bologna. L'aspetto più allarmante della vicenda, iniziata venerdì pomeriggio, era legato alla possibile positività al Covid-19. Ma in nottata, su richiesta urgente firmata dal comandante della polizia locale Antonio Paolocci, sono stati sottoposti al tampone nel reparto Malattie infettive dell'ospedale. Un paio d'ore dopo è arrivata la risposta: tutti negativi. Gli undici stranieri, quattro originari del Bangladesh, quattro del Pakistan e tre del Suriname, sono privi di documenti di identità. Soltanto uno è in possesso di un passaporto scaduto. La Polizia locale della Federazione del Camposampierese ha lavorato tutta la notte con dieci agenti e il comandante Paolocci. Il gruppo di stranieri è rimasto fino alle 23 nella sede della Protezione civile di Campodarsego dove ha potuto mangiare e dove si è potuto lavare, poi, tutti sono stati condotti in ospedale, a gruppi di tre. Ad ognuno di loro è stato consegnato l'invito a recarsi in Questura entro i prossimi cinque giorni per regolarizzare la propria posizione.

SCOMPARSI

Non si hanno invece più notizie degli altri diciannove stranieri che venerdì, dopo essere scesi dal pullman, hanno fatto in tempo a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'operazione è stata seguita dal pubblico ministero Benedetto Roberti, con l'interessamento sia della Prefettura che della Questura. Resta il mistero su chi abbia accompagnato in pullman fino a Campodarsego il gruppo di stranieri. «Escluderei l'ipotesi che gli stranieri siano braccianti agricoli. Se è vero - ha detto Antonio Paolocci - che li abbiamo trovati piuttosto provati e denutriti, nessuno di loro aveva mani tipiche di lavora la terra e inoltre tutti avevano un abbigliamento in ordine. È probabile che siano partiti dal Milanese e che sbarcassero il lunario con lavori non in regola. Forse gli era stata prospettata l'idea di emigrare verso l'Emilia Romagna o il sud. Avrebbero accettato probabilmente per raggiungere amici o congiunti».

Comunque non conoscono una parola d'italiano. Gli agenti sono riusciti ad avere qualche informazione dialogando in inglese. Pare che ad ognuno di loro il viaggio da Milano fino a Campodarsego sia costato circa 50 euro. Sull'identità dell'autista, che si è dileguato in tutta fretta facendo perdere le proprie tracce, al momento non si sa nulla. Rischia una denuncia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini e l'attività della Polizia locale sono ora concentrate nella ricerca dei diciannove che sono riusciti ad eludere i controlli. L'impressione, tuttavia, è che abbiano già abbandonato la provincia di Padova. «Ringrazio personalmente - ha concluso il comandante della Polizia locale della Federazione Antonio Paolocci - i volontari della Protezione civile per il prezioso aiuto, gli amministratori per il coordinamento e soprattutto la mia squadra di agenti che ha lavorato senza sosta dalle 15 di venerdì fino alle 5 del mattino di sabato. La cosa importante è che questi ragazzi, tutti di circa trent'anni, siano negativi al Covid-19 altrimenti la situazione avrebbe preso una piega ben più grave».

Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

