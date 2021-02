Federalberghi Terme cerca una via per azzerare la Tari e sospendere il versamento del Tfr. Per questo si è rivolta al presidente di Federalberghi nazionale, Bernabò Bocca, e al suo omologo regionale, Marco Michielli. «Negli ultimi 12 mesi - è la lettera del presidente Federalberghi Terme, Emanuele Boaretto - abbiamo affrontato una serie di costi fissi, che abbiamo dovuto sostenere anche ad aziende chiuse o parzialmente aperte. I ratei Tfr che sono maturati inesorabilmente per tutti i lavoratori anche nei periodi di sostegno al reddito, e la Tari. Costi che se sommati portano a cifre a cinque zeri e che a prescindere dall'utilizzo dei nostri impianti dovremmo riconoscere. Per quanto riguarda il Tfr, se dovessero essere ulteriormente prorogati gli ammortizzatori sociali straordinari, sarebbe opportuno che la quota di maturazione a carico azienda, se non cancellata, potesse essere portata in compensazione come credito di imposta. Per quanto concerne la Tari, è vitale che il costo del servizio sia realmente comparato con la quantità di rifiuto prodotto, che i costi siano collegati a dei costi realisticamente riconducibili all'impresa alberghiera. Di questi oneri fissi dovrebbe tenersi conto nella quantificazione dei futuri ed eventuali ristori alla categoria».

Alessandro Mantovani

