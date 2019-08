Navette senza autista, ora scatta il via libera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTALEGNARO Le aule universitarie dell'Agripolis, i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico, il centro di ricerca di fisica nucleare. Tre luoghi in cui i verbi studiare e sperimentare sono all'ordine del giorno. Non è un caso se proprio qui, a Legnaro, ha trovato terreno fertile anche una startup padovana che ha ideato un nuovo mezzo di trasporto capace di catturare l'attenzione di istituzioni e investitori. Massimo Motti, cinquantenne perito elettrotecnico, è infatti l'inventore delle piccole navette pensate per trasportare tre...