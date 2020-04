L'EMERGENZA

MERLARA I carabinieri del Nas torneranno al Pensionato Scarmignan sia per acquisire nuova documentazione che per sentire il personale dirigente della casa di riposo e capire come è stata affrontata l'emergenza coronavirus che ha portato a 29 decessi nella struttura. L'ha deciso ieri mattina il procuratore capo di Rovigo, Carmelo Ruberto, dopo aver esaminato i primi dati recuperati in questi giorni dai militari del nucleo antisofisticazioni guidati dal maggiore Marco Passarelli: le indagini proseguiranno per fare chiarezza su eventuali irregolarità. Un' indagine conoscitiva che al momento non ipotizza né reati o indagati: saranno gli accertamenti affidati ai carabinieri dei Nas a chiarire perché il coronavirus abbia provocato tante vittime in questa struttura più che altrove. Ad allarmare il procuratore, che ha deciso di aprire il fascicolo sono stati i numeri della casa di riposo: 29 morti su 73 ospiti presenti nella struttura allo scoppio dell'epidemia. Qualcosa è sfuggito al controllo dei responsabili dell'istituto per anziani? E' la domanda a cui ora cercheranno di dare una risposta i carabinieri che hanno intanto portato a conoscenza del procuratore la lista dei deceduti, parte della cartelle cliniche (custodite per alcuni in pensionato e per altri a Schiavonia, dove sono stati ricoverati e, poi, sono morti) e documentazione riguardante i sistemi di protezione individuale.

LA SITUAZIONE

Sabato è morta la prima anziana risultata positiva al Coronavirus, all'interno della struttura: il maledetto virus ha portato con sé Ornella Folcato, 85 anni di Castelbaldo. L'ultima delle 29 vittime del pensionato. Era stato proprio l'esito positivo del suo tampone a scaraventare il pensionato nell'incubo Coronavirus, domenica 8 marzo. Così come le sue dimissioni dal Covid hospital di Schiavonia, 25 giorni dopo, avevano acceso in tutti la speranza che il peggio fosse passato. Invece all'interno del pensionato i letti vuoti sono sempre di più. Su 73 ospiti iniziali, oggi ne sono rimasti soltanto 43, a cui si aggiunge un'anziana ancora ricoverata. La situazione è allarmante, tanto che ieri 2mila mascherine sono state consegnate dalla protezione civile di Padova con il presidente della Provincia Fabio Bui e assessore Vincenzo Gottardo.

I SINDACATI

Le presunte mancanze della struttura sono state sollevate ancor prima dell'indagine dalla Fp Cgil di Padova. Come prima cosa il sindacato contesta l'assenza di una cabina di regia professionale nella gestione della prima fase dell'emergenza, visto che il direttore Mauro Badiale e la coordinatrice Elisa Oppio (marito e moglie) erano partiti per le vacanze a fine febbraio. Al loro ritorno, l'11 marzo, la Scarmignan si era già trasformata in un focolaio di Coronavirus. La Cgil punta il dito anche contro l'assenza di spazi idonei a separare la zona rossa dalla zona verde e sull'assenza di un registro dei visitatori in cui annotare ingressi e uscite nonostante le visite fossero stata sospese già il 24 febbraio. Il 13 marzo (il giorno prima del primo decesso) il sindacato, insieme ai colleghi della Fp Cisl e Uil Fp, aveva inviato una lettera alla direzione della Scarmignan, all'Ulss 6 e alla Regione Veneto per accendere i riflettori sulla situazione del pensionato.

«Abbiamo sempre operato nella massima trasparenza rispettando i protocolli, come è stato osservato dall'unità operativa regionale venuta a controllare la Residenza - spiega il vice sindaco Matteo Migliorin - Direttore e coordinatrice si sono spesi in maniera totale dal giorno del loro rientro, addirittura rinunciando a vedere i figli, mandati dai nonni, pur di continuare a lavorare. Non ci aspettavamo un'indagine ma vista la drammatica situazione credo che un'analisi sia doverosa».

