(Ni.Co.) Il primo appuntamento è previsto per questa sera alle 21 al cinema Astra di via Tiziano Aspetti, durante il quale verrà presentato per la prima volta il volume di Alessandro Naccarato Conquistare la libertà, organizzare la democrazia, con prefazione del professor Carlo Fumian, dedicato alla storia del Pci padovano. Ma a questa iniziativa ne seguiranno altre, in previsione della scadenza di gennaio dove, in tutta Italia, ma anche nella città del Santo, si svolgeranno degli eventi per celebrare il centenario della nascita del Partito Comunista Italiano. A organizzarli è la Fondazione Nuova Società presieduta dall'ex assessore Umberto Zampieri. «L'obiettivo - spiega quest'ultimo - è di proporre una serie di incontri di taglio storico-culturale che consentano a chi è interessato di poter approfondire la storia del PCI con una particolare attenzione alla sua dimensione locale. Nel caso di Padova, infatti, le vicende del Partito si legano anche a importanti pagine di vita istituzionale del capoluogo e di tanti Comuni della Provincia: basti pensare all'esperienza amministrativa di Flavio Zanonato e di molti altri». Inoltre, la Fondazione Nuova Società, in collaborazione con Centro Studi Ettore Luccini, sta predisponendo una mostra sul PCI padovano, che è programmata tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Per quanto riguarda la presentazione del libro di Naccarato, questa sera saranno presenti, oltre a Zampieri e all'autore, anche Mirko Romanato (direttore Csel), l'assessore alla Cultura Andrea Colasio, lo stesso Fumian e la professoressa Chiara Zampieri, dell'Università Roma Tre. E' prevista la diretta facebook sulla pagina della Fondazione.

