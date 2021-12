(M.C.) Il Coronavirus ferma la musica. Nel caso specifico, quella dello storico Complesso bandistico Ciro Bianchi di Cittadella costituito dalla banda fondata nel 1910 e dalle majorettes. Domani era programmato il Concerto di Natale nella città murata, nella palestra della scuola media Luigi Pierobon. E' stato annullato. Spiega il presidente Pierluigi Battaglia: «Una decisione sofferta. Negli ultimi giorni sono stati registrati alcuni casi di positività tra i musicisti, appartenenti a categorie strumentali diverse. Considerando il distanziamento che la banda è sempre riuscita a tenere provando nella sala consiliare di VIlla Rina - evidenzia il presidente del Complesso bandistico - e che l'ultima prova è stata più di una settimana fa, si può fortunatamente dire che non siano contagi riconducibili ad un focolaio interno. Ci sono inoltre nel gruppo, alcuni componenti in quarantena per effetto di contatti stretti avvenuti in ambiente scolastico. La recente manifestazione dell'8 dicembre durante la celebrazione dell'omaggio floreale all'Immacolata al Carmine, a cui la banda ha partecipato, impone estrema prudenza, quindi è stata presa questa sofferta decisione. Contiamo di recuperare lo spettacolo musicale dopo le feste natalizie, magari come serata di carnevale». E pensare che per la massima sicurezza, l'evento era stato programmato due volte, alle 17 e poi alle 20,45.



