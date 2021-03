L'INTERVENTO

ALBIGNASEGO Musica, schiamazzi, birra e rumori molesti. La voglia di stare un po' insieme, di condividere un'oretta d'allegria e, perché no, di trasgredire alle regole ferree imposte dal Governo è costata 400 euro a testa a sei studenti. Rispettare le restrizioni anti Covid è un'impresa improba per i giovani. Purtroppo fioccano le multe. Dopo aver sanzionato avventori di locali e chiuso più di un bar inadempiente ai regolamenti, sabato la Polizia locale dei Patriarcati ha compiuto ulteriori controlli. Poco prima delle 19 in via Europa, in uno spazio non distante dal bar Movembik, è stato notato un gruppo di ragazzini. L'allarme è scattato quando alla centrale operativa sono arrivate decine di telefonate di residenti che hanno segnalato la presenza di giovani intenti a far festa. In un primo momento, addirittura, si era sparsa la voce che fosse in atto un vero e proprio party clandestino con tanto di musica. Dopo il sopralluogo il tutto si è ridimensionato. Nei guai sono finiti sei ragazzi del posto, quattro femmine e due maschi, di età compresa tra i 20 e i 23 anni. C'è chi beveva una birra, chi si stava fumando una sigaretta, chi cantava. Sta di fatto che non si stava rispettando il distanziamento sociale imposto dal governo in materia di prevenzione al Coronavirus.

L'ISOLAMENTO

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del comandante Daniele De Sanctis, è probabile che buona parte del gruppo sia riuscito a defilarsi qualche istante prima che arrivassero nel piazzale le forze dell'ordine. Con tre mezzi e più agenti, la Polizia locale ha accertato come il noto locale Movembik (risultato completamente estraneo ai fatti) fosse regolarmente chiuso. Poi si è proceduto all'identificazione dei sei ragazzi presenti. Sono tutti studenti, di buona famiglia, che al momento dei controlli hanno manifestato il proprio disagio per una situazione difficile, di isolamento, che di fatto non li sta facendo vivere bene. Gli agenti, pur comprendendo il malcontento del gruppo di amici, non hanno potuto far altro che verbalizzare i presenti con una multa di 400 euro a testa. L'attività di monitoraggio del territorio da parte degli agenti è poi proseguita fino a tarda notte. «Avvertiamo - ha detto il comandante De Sanctis - un certo malcontento da parte della collettività con i giovani tra i più penalizzati che sono costretti per cause di forza maggiore a condurre una vita virtuale, quando la natura imporrebbe la socialità e la condivisione. Come Polizia locale - ha proseguito - pur comprendendo il malessere che un po' tutti stanno vivendo, dobbiamo fare controlli serrati per tutelare la salute della gente. In questo periodo storico, con l'avvento delle varianti, il numero di positivi proprio tra i giovani è lievitato a dismisura. Ecco perché ogni forma di assembramento rappresenta un campanello d'allarme e diventa purtroppo terreno fertile per il contagio». Ai ragazzi multati l'altra sera non è rimasto altro che far rientro a casa e raccontare della disavventura alle rispettive famiglie. L'obiettivo di questi controlli inevitabili e necessari a tutela della salute pubblica è quello di scoraggiare emulazioni, responsabilizzare la gente e provare tutti insieme ad uscire dall'incubo Covid-19 il prima possibile.

Cesare Arcolini

