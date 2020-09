LA SITUAZIONE

PADOVA Il calo dei visitatori è stato del 60%. E quello degli introiti è risultato conseguente, con un meno che si è attestato su una percentuale del 61,4%. Con incassi complessivi pari a 678mila 210 euro, a fronte di 1 milione 742 mila che era stato invece incamerato nello stesso periodo, cioè i primi 8 mesi, nel 2019. Oltre un milione di euro in meno, quindi, una cifra significativa per i bilanci del settore Cultura. Dopo una partenza a razzo nel primo trimestre del 2020, alla vigilia della quarantena anti Covid, nel polo culturale che comprende Cappella degli Scrovegni, Musei Civici Eremitani e Palazzo Zuckerman, la flessione degli ingressi ha registrato un decremento significativo delle entrate toccando quota -61%. Le presenze, infatti, sono precipitate da 230 mila 971 del 2019, a 91mila 497 quest'anno, con un calo di 139mila 474 unità, di cui 121mila 685 paganti. Però, a parziale consolazione resta il fatto che in altre realtà il bilancio è a tinte ancora più fosche, in quanto le porte di alcuni contesti museali non hanno neppure riaperto al termine del lockdown. Nel sito a ridosso di Corso del Popolo alla fine le presenze sono state così ripartite: 68 mila 189 paganti (189.874 nel 2019), 20mila 315 ingressi gratuiti (27.765 lo scorso anno) e 2 mila 993 accessi con la Pdcard (13.332 dodici mesi fa).

Le chiusure al pubblico sono state dal 24 febbraio al primo marzo, e dall'8 marzo al 17 maggio. Ma per dare un'idea di come le conseguenze del Covid si siano fatte pesantemente sentire è sufficiente comparare due dati: a gennaio le presenze erano state 24 mila 407 (2mila in più rispetto al primo mese del 2019), scese a zero ad aprile (sempre ad aprile, ma nel 2019, si erano totalizzati 39mila 254 accessi, una cifra record perché questo da sempre è il mese in cui si registra il maggior numero di arrivi), risalite a 9 mila 697 ad agosto, a fronte delle 29 mila 550 rilevate esattamente un anno fa .

La Cappella degli Scrovegni, nonostante sia sempre piena e ci siano prenotazioni continue, non può avere un numero di visitatori rilevante in quanto gli accessi sono limitati, 10 invece di 25, per le restrizioni anti contagio.

IL SALONE

Non è sfuggito ai danni da Covid neppure Palazzo Della Ragione, il quale da 10 anni è stato protagonista di un progressivo rilancio, grazie a una serie di eventi, mostre di qualità e rassegne che lo hanno pubblicizzato come meritava. In pratica qui il decremento dei visitatori è arrivato a un meno 59,8%, con un totale di ingressi pari a 36mila 703 quest'anno, mentre nello stesso periodo del 2019 erano stati 91mila 241, 54mila 538 in più. Pure per il Salone i dati dei primi due mesi del 2020 erano stati molto lusinghieri, con 12mila 038 ingressi a gennaio e 8mila 488 a febbraio, superiori cioè a quelli degli stessi periodi del 2019, quando erano stati rispettivamente 9mila 205 e 6mila 940. Però, a Palazzo della Ragione si attendeva il botto per aprile e maggio, che invece non si è potuto verificare per la quarantena, ma vale la pena di ricordare che in questi due mesi del 2019 erano arrivati 17mila 958 e 28mila 140 visitatori, mentre quest'anno, nel medesimo periodo, sono stati staccati rispettivamente zero e 164 biglietti d'ingresso, con una diminuzione complessiva delle entrate che ammonta a 171mila 089 euro, pari a un -64%. In pratica, 96mila 202 euro, al posto di 267.291. Peraltro, anche il Salone a gennaio e febbraio si era caratterizzato per accessi record, con 34mila 911 e 32mila 055 presenze, a fronte delle 25mila 184 e 18mila 409 degli stessi mesi del 2019.

LA CASA DEL PETRARCA

Medesimo trend per la Casa del Petrarca il decremento degli ospiti si è assestato su un meno 61,6%, con 13mila 762 presenze quest'anno e 35mila 880 nello stesso periodo del 2019. In questo caso gli incassi sono scesi da 98mila 446 a 49mila 605 euro, con un crollo di 48mila 841 euro, pari a un -49,6%.

