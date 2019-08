Musei aperti al pubblico: l'obiettivo per gli 800 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICORRENZAPADOVA Il Bo si prepara a festeggiare gli ottocento anni in grande stile, a partire dalla realizzazione di importanti opere edili. L'apertura al pubblico dei musei universitari è uno degli obiettivi più impegnativi in vista del 2022. Nei prossimi anni infatti diventeranno accessibili alcune delle più ricche collezioni dell'ateneo, finora riservate alla didattica universitaria e a visite guidate per le scuole.Tutti i progetti museali per il 2022 saranno accompagnati da un Museo virtuale diffuso d'ateneo, frutto della meticolosa...