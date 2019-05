«Muro inutile, non fermerà il degrado»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAPADOVA «Chiudere definitivamente i locali africani che non rispettano le norme igienico-sanitarie, il decoro e la quiete pubblica, richiamando sbandati e spacciatori di giorno e di notte, e valorizzare invece le attività sane e positive che tra tante difficoltà continuano da anni a resistere e operare dentro l'area Funghi, come la tappezzeria, il magazzino di traslochi e le due palestre specializzate in arti marziali e arrampicata, che contano circa duemila iscritti fra giovani e adulti». Per Silvio Galante, titolare del Power...