LA SITUAZIONE

PADOVA I salti mortali. Tradotto, squadre di muratori, idraulici, falegnami, dipintori, al lavoro per consentire alle scuole elementari e medie inferiori di essere preparate alle norme anti covid per il 14 settembre. Soccorrono i 670 mila euro del ministero di cui ieri la Giunta ha licenziato la prima parte su proposta dell'assessora alle politiche educative e scolastiche, Cristina Piva.

Sono interventi che riguarderanno tutti gli Istituti comprensivi cittadini «almeno una quindicina di scuole. Abbiamo calcolato un intervento per ogni Istituto» commenta l'assessore.

La prima tranche di 292mila euro prevede lavori che vanno dalla realizzazione di controsoffitti alla creazione di pareti divisorie in cartongesso, per ricavare di nuovi spazi, alle opere idrauliche e di tinteggiatura anche per aggiungere nuove aree mensa.

L'ASSESSORA

«Stiamo lavorando da quasi due mesi per dare la possibilità a tutte le classi di rientrare a scuola il 14 settembre con i numeri completi e con l'orario completo. Quasi tutte le scuole inizieranno a pieno regime, c'è da capire se avremo del personale in più per avere piccoli gruppi di alunni anziché classi numerose e operare quindi in maggiore tranquillità. Ovviamente questo non dipende da noi ma dal provveditorato. Questi lavori quindi ci permettono, e questo è molto importante, di evitare i doppi turni e assicurare il servizio di mensa, confermando quindi il tempo pieno. In un caso siamo riusciti a utilizzare spazi esterni, altrove abbiamo utilizzato gli spazi del decentramento, una biblioteca, insomma, tutte quelle opportunità che ci permetteranno di riprendere la scuola in presenza».

GLI SPAZI

«Gli interventi finanziati ci permettono di ricavare nuovi spazi a norma all'interno delle nostre scuole; sono lavori di idraulica e tinteggiatura ad esempio per trasformare spazi in mense, o la realizzazione di pareti in cartongesso e l'abbattimento di altre per dividere in modo più funzionale gli spazi. Tutte le suppellettili necessarie, cattedre, banchi lavagne ed altro saranno invece messe a disposizione dal provveditorato».

LE SCUOLE

«Sappiamo già che ci saranno scuole che devono cercare spazi esterni alternativi come la Mameli, la Giotto, la Zanella e una primaria di Voltabrusegana. Abbiamo chiesto lo spazio alla parrocchia. Più avanti pubblicheremo le delibere con gli affitti, ma gli spazi sono già stati individuati tutti.

Le altre invece hanno ricavato spazi abbattendo una parete. La secondaria don Minzoni di Altichiero aveva bisogno di abbattere un muro per avere una stanza più grande. Abbiamo già innalzato un cartongesso alla Vivaldi di via Moro. Così come alla Caracciolo di Ponte di Brenta. Lì abbiamo costruito una stanza circondandola con il cartongesso. Il futuro? Credo che possano rimanere così, ma con esigenze diverse si farà presto a rimettere le cose com'erano. Altri esempi: in una scuola smantelliamo una stanza informatica che si può utilizzare come aula normale e poi si ripristinerà».

«Il numero di scuole coinvolte? Credo che ce ne sia una per ogni Istituto comprensivo. Altri accorgimenti: ad esempio ogni finestra che si apre a bandiera toglie spazio ai banchi. Invece mettendo i fermi per diminuire l'ampiezza si può ottenere uno spazio più grande. Ad esempio spostiamo le lavagne e gli armadi tutte dietro l'insegnante così sono garantiti i due metri dagli alunni. Alla Lambruschini Lì Abbiamo buttato giù un muro della mensa per evitare di fare i doppi e tripli turni. Da adesso ci dedicheremo agli spazi esterni per vedere che non manchi qualcosa».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA