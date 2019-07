Muore la sera del suo compleanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIASANTA GIUSTINA IN COLLE Stroncata da un infarto nel giorno del suo 75simo compleanno. Lidia Cherubin, con i suoi familiari più stretti, 17 parenti, sabato sera stava cenando al ristorante Rio Bianco a Santa Giustina in Colle. I figli e il marito le avevano organizzato una festa in suo onore proprio per festeggiare l'importante traguardo. Attorno alle 21,30, però, mentre la donna si trovava seduta a tavola, ha cominciato a sentirsi male. IL MALOREÈ stato il figlio Alessandro che era seduto di fronte a lei a percepire qualcosa che...