Muore in auto nello schianto all'incrocio con un furgone

CAMPODARSEGOIncidente mortale ieri alle 13,30 a Campodarsego. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via Bollane e via San Giuliano. Ha perso la vita Giancarlo Marcato, originario di Cadoneghe, ma residente a Piombino Dese. Il 14 dicembre avrebbe festeggiato 75 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale, guidata dal comandante Gianfranco Martorano, la vittima si trovava al volante di una Daewoo Matiz. A fianco, una donna, M.J.P., sessantenne padovana. L'utilitaria è uscita da via San Giuliano per immettersi in via...