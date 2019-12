Municipio: la maxi cancellata in ferro esce dai cardini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROBLEMAPADOVA Incidente sfiorato ieri mattina a palazzo Moroni. Poco dopo le 11, infatti, il grande (e pesantissimo ) cancello carraio che si affaccia su via Municipio ha rischiato di schiantarsi a terra, con il rischio di travolgere i passanti che, come di consueto, erano numerosi a quell'ora. Per un problema di usura i due cardini che sostengono l'anta che dà verso il Listòn, infatti, hanno ceduto e si sono staccati dai loro stipiti. Fortunatamente l'anta non è caduta verso l'esterno, ma si è semplicemente appoggiata sul catenaccio...