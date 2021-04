Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(M.C.) Sanzionati due bar per violazione della normativa anti Covid-19. In città, in via Montà, una Volante della polizia ha multato un cliente che stava consumando una bevanda sul plateatico di un locale gestito da cinesi nonchè il titolare del locale. Locale che dovrà rimanere chiuso per 5 giorni. Nel pomeriggio, momenti di tensione a Cittadella dove la polizia locale è intervenuta alle 16,30 in centro storico. Nel caffè Al Pozzo,...