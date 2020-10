I PROVVEDIMENTI

PADOVA I numeri parlano più di ogni altra cosa. Nella giornata di ieri sono stati registrati 66 nuovi casi di Covid in tutta la provincia, con il totale dei pazienti attualmente positivi che sale a 669 e i ricoverati stabili a quota 23. La conseguenza è che in isolamento ci sono ben 1.216 persone. L'unico grande focolaio è quello dell'istituto superiore Einstein di Piove di Sacco con 16 alunni e tre docenti contagiati, ma quasi ogni Comune conta cittadini positivi.

Nel giorno in cui entra ufficialmente in vigore l'obbligo di mascherina anche all'aperto Padova fa dunque registrare un picco davvero preoccupante che riporta con la mente alla scorsa primavera. Il numero delle persone in Terapia intensiva oggi è infinitamente più basso (attualmente sono solamente due) ma la curva del contagio sta salendo giorno dopo giorno e i dati di questa settimana non possono certo lasciare tranquilli. È per questo che dal municipio di Padova sindaco e assessori continuano a sgolarsi invitano tutti all'uso della mascherina. «Serve senso di responsabilità». Agli appelli, però, da oggi seguiranno i controlli ancor più rigidi.

L'AVVERTIMENTO

«Ancora poche ore di sensibilizzazione ai cittadini e poi scatteranno le multe». L'annuncio è dell'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina, che ieri mattina ha voluto sincerarsi direttamente della situazione facendo un sopralluogo sul Liston dove operavano gli agenti della Polizia locale con la supervisione del Commissario Piccolo del reparto centro.

«Questo fine settimana scatteranno le multe - continua l'assessore - perché non c'è alternativa. Bisogna obbedire alle leggi dello stato e fare fronte alla criticità della situazione. Dobbiamo far rispettare le regole». «Sono stato sul Liston con gli agenti della Polizia locale e comunque ho visto una grande sensibilità da parte dei padovani. Tutti hanno la mascherina anche se magari qualcuno la dimentica in tasca. Ma la stragrande maggioranza le porta correttamente».

Le multe si annunciano salate, da 400 a mille euro. «Purtroppo è così. La sola cosa che possiamo fare però è continuare a educare. Purtroppo però qualcuno la multa la prenderà». Di più l'assessore non si sbilancia ma chi frequenterà le piazze da stasera a domenica farà bene a stare attento. Si comincerà proprio dal centro storico. E potrebbe essere anche qualche giovane a prenderla. Di sicuro la tolleranza sarà zero. Non è uno scherzo. «Non credo che metteremo più pattuglie, basteranno quelle che ci sono. Ma dovremo aumentare i controlli. Lo stiamo già facendo dall'inizio della settimana davanti alle scuole per evitare gli assembramenti». Oggi lo stesso Bonavina e il comandante Fontolan renderanno noti i dati dei controlli della Polizia Locale degli ultimi mesi.

LE DISPOSIZIONI

Per chiarezza riportiamo le informazioni riassuntive dal sito del Comune: É obbligatorio avere sempre con sè un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonchè dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Questo è il codice di comportamento. Escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni e chi ha patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

LE PATTUGLIE

Sulla stessa linea del Comune è il questore Isabella Fusiello, che ha approntato un piano con controlli rafforzati soprattutto in centro storico dove questa sera e domani sera si radunerà, come sempre, un'enorme massa di giovani. «Siamo pronti a multare chi non rispetta le regole - assicura il questore - Faremo dei controlli rigidi coordinandoci con carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. È giusto fare leva sul senso di responsabilità delle persone ma questa è una situazione molto delicata e certe scene di assembramenti senza mascherine non sono più ammissibili. Portare la mascherina è una questione di rispetto per se stessi ma anche per gli altri. Stiamo facendo e faremo ancora un'importante attività di comunicazione e sensibilizzazione ma se sarà necessario scatteranno anche le sanzioni».

Mauro Giacon

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA