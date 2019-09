Mosco a sostegno di Cambiamo, in quaranta al primo incontro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLITICAPADOVA Primo incontro ieri del consigliere comunale Eleonora Mosco, con i sostenitori di Cambiamo il partito fondato circa un mese fa dal governatore della Liguria Giovanni Toti, che ha affidato al consigliere il compito di rappresentarlo non solo in città, ma anche a livello regionale. Una quarantina le persone che hanno risposto all'appello e hanno incontrato Mosco e l'onorevole bergamasco Stefano Benigni. Tutti a sostegno di Mosco cui spetta, come è stato ricordato, il difficile ed ambizioso compito di promuovere il nuovo...