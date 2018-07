Morto in moto a 25 anni, la Procura aprirà fascicolo per omicidio stradale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

E' attesa per oggi l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale di M.D., 34 anni, residente a Lozzo Atestino, autista del pullman di Busitalia coinvolto nell'incidente stradale costato la vita, sabato mattina, al 25enne di Veggiano Gianluca Minchio. Il giovane, in sella alla sua potente Kawasaki ZX600R, si è schiantato contro l'autobus mentre da Vo' Euganeo percorreva via Molare in direzione di Teolo Alta. Il sinistro stradale è avvenuto all'altezza di uno stretto tornante e non ha lasciato scampo al motociclista, spirato...