L'OPERAIO

BORGO VENETO Il Covid-19 ha dato il colpo di grazia al suo corpo già debilitato a causa di una rara malattia neurodegenerativa. Antonio Liziero, di Borgo Veneto, si è spento martedì scorso, dopo cinque giorni di ricovero. Aveva soltanto 55 anni e da dieci conviveva con l'atrofia multisistemica, una patologia di tipo parkinsoniano su cui si è innestato anche il coronavirus. Sposato e padre di due figlie, di 14 e 11 anni, Liziero ha lavorato nell'azienda metalmeccanica Alfa Laval di Alonte (Vicenza) fino a quattro anni fa, fino a quando la malattia gliel'ha permesso. «Antonio l'ha sempre affrontata con dignità, senza mai esplosioni di rabbia», racconta la moglie Michela, infermiera a Montagnana, nel reparto riservato ai pazienti Covid in via di guarigione. «Avevo paura di portare a casa il virus e di contagiarlo, compromettendo la sua salute già fragile», afferma. Da qui la decisione, presa lo scorso novembre, di farlo entrare nella casa di riposo di Este. Nella Fondazione Santa Tecla Antonio avrebbe dovuto essere al sicuro, invece il contagio è avvenuto proprio lì. «Purtroppo questo virus si insinua dappertutto», dice la moglie, che non ha nessun appunto da fare alla rsa. Antonio è stato ricoverato a Schiavonia venerdì scorso, dopo il tampone risultato positivo. Martedì sera il suo cuore ha smesso di battere. «Siamo riusciti a fare un'ultima videochiamata il giorno prima».

M.E.P.

