IL DRAMMA

MERLARA Tre decessi in 24 ore tra gli ospiti della casa di riposo di Merlara, in cui domenica scorsa è scoppiata l'emergenza Coronavirus. La prima vittima del Covid-19, morta sabato pomeriggio, è Nerone Ugo Melato, 89 anni, residente a Saletto di Borgo Veneto e ricoverato da mercoledì all'ospedale di Schiavonia. Ieri pomeriggio lo ha raggiunto Camilla Costantini, 98 anni, anche lei originaria di Saletto. L'anziana si è aggravata improvvisamente mentre era alloggiata nel Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan. Entrambi erano risultati positivi al tampone, a differenza dell'altra anziana, Leda Bertomoro di 89 anni, morta invece nella notte tra sabato e domenica. Per lei, che presentava altre patologie, il tampone aveva dato esito negativo.

La situazione si fa di ora in ora sempre più drammatica: i contagi aumentano a ogni nuovo giro di tamponi e ieri hanno raggiunto quota 86, il personale è dimezzato e quasi impossibile da rimpiazzare. Ma soprattutto mancano mascherine e altri dispositivi di protezione individuale. Se finora l'amministrazione ha tenuto un basso profilo, adesso il sindaco Claudia Corradin fa la voce grossa con la politica regionale: «Non hanno capito la gravità della situazione».

TRISTE EPILOGO

A una settimana dal primo caso di Covid-19, il focolaio di Merlara piange le prime vittime. Nerone Ugo Melato era ospite della casa di riposo da sette anni. Lunedì scorso era risultato positivo al tampone e due giorni dopo era stato trasferito all'ospedale di Schiavonia. Qui le sue condizioni si erano via via aggravate fino al triste epilogo di sabato pomeriggio. La sua morte ha rattristato Saletto, dove l'anziano aveva vissuto e lavorato per decenni come vigile urbano. Anche se l'89enne era in pensione da parecchi anni, in tanti lo ricordano con affetto attraverso le pagine social per la sua intransigenza ma anche per la sua disponibilità. «Se un foresto si fermava a chiederti un'informazione tu eri mille volte meglio di Google Maps! si legge in uno dei tanti messaggi pubblicati su Facebook Quanti bambini e anziani hai aiutato ad attraversare! La tua presenza era rassicurante, era una garanzia. C'è stato un tempo in cui a Saletto il semaforo non c'era: il tempo d'oro quando il semaforo...eri tu! Buon viaggio, Ugo!».

Camilla Costantini, 98 anni, ha avuto un tracollo improvviso ieri pomeriggio. Prima dell'epidemia l'anziana aveva trascorso qualche giorno in osservazione all'ospedale ma poi sembrava essersi ripresa. Invece il virus le è stato fatale. Mentre Leda Bertomoro, 89enne di Merlara, si è spenta nella notte tra sabato e domenica, dopo una lunga malattia.

NUMERI DA PAURA

Un bollettino di guerra per la residenza Scarmignan, che ieri contava complessivamente 86 contagi. Dei 73 anziani presenti all'interno della struttura quando è scoppiata l'emergenza, ben 63 sono risultati positivi al primo o al secondo giro di tamponi. Tre attualmente i ricoveri ospedalieri e altrettanti i decessi. Il virus ha più che dimezzato i dipendenti: 23 contagiati su un totale di 43. «Sono numeri da paura commenta preoccupata la presidente Roberta Meneghetti - Soltanto in 20, dunque, possono avvicendarsi all'interno della struttura di via Roma». Difficile farlo, però, se mancano i dispositivi per proteggersi dal contagio: mascherine, guanti, camici, calzari, cuffie. «Stiamo finendo le scorte, c'è poco margine di sopravvivenza esclama il sindaco Claudia Corradin L'altra enorme difficoltà riguarda il personale: mancano infermieri e oss. Abbiamo informato il prefetto e attivato tutti i canali possibili: Croce rossa, Croce Verde, protezione civile. Stamattina (ieri, ndr) ho parlato con l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e ho interpellato anche il governatore Luca Zaia, senza però ottenere risposta. «Finora la politica è rimasta zitta. È ora che faccia la sua parte altrimenti rischiamo il tracollo rincara la dose il sindaco L'emergenza non riguarda soltanto gli ospedali ma anche la nostra struttura, che ospita persone estremamente a rischio. Decine di vite sono a repentaglio».

CASSA DI RISONANZA

Una richiesta a cui altre amministrazioni della Bassa hanno fatto da cassa di risonanza. «Lancio un appello a tutti i politici affinché Merlara non sia abbandonata, fate sentire la vostra vicinanza e il vostro supporto» afferma Tiberio Businaro, sindaco di Carceri. «Le istituzioni territoriali sostengano gli eroi che stanno lavorando senza sosta nella struttura per anziani aggiunge Michele Sigolotto, primo cittadino di Borgo Veneto Ce la faremo».

Maria Elena Pattaro

