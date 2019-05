«Morte naturale? Ora pretendo da Federico tutta la verità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TESTIMONIANZASTANGHELLA «I carabinieri mi han detto che mamma è morta di morte naturale. La certezza la darà l'autopsia. Non credo che mio fratello potesse arrivare a tanto. Ma se la ga sofegà...». Poi si porta le mani sul volto a coprire gli occhi, come per proteggersi dall'orrore che gli provoca questo terribile pensiero. Gastone NicolaBernardinello, il fratello minore di Federico, che ha nascosto i cadaveri della madre e dello zio in legnaia per continuare a riscuotere la loro pensione, non ha nemmeno il coraggio di concludere...