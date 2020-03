(E.G.) Il Comune di Montegrotto corre in aiuto di Vo', blindato dall'emergenza del Covid-19, accollandosi il pagamento della sua quota di adesione all'Organizzazione di Gestione della Destinazione Terme e Colli, l'organismo di promozione turistica regionale di cui entrambe le municipalità fanno parte. «Dopo la fine della quarantena bisognerà rimboccarsi le maniche tutti assieme anche per sostenere il paese della destinazione turistica che è stato più duramente colpito dalle misure restrittive per fronteggiare il virus dichiara il sindaco Riccardo Mortandello (in foto) - per questo motivo abbiamo deciso di farci carico in proprio della quota di 0,40 centesimi per abitante per il Comune di Vò. Questa vuole essere una prima misura concreta continua il primo cittadino - a cui spero ne seguano tante altre da parte di enti pubblici e privati, per mostrare così la nostra solidarietà territoriale. L'emergenza sanitaria sta duramente colpendo la nostra economia sottolinea Mortandello - e proprio in questa particolare contingenza dobbiamo dimostrarci coesi e collaborativi e pronti a organizzarci per il rilancio del nostro territorio». L'amministrazione è inoltre pronta a chiedere lo stato di crisi per sè. «Un provvedimento giustificato dal grave danno economico che gli alberghi stanno subendo a causa delle disdette che compromettono l'apertura degli stabilimenti, gli stipendi dei lavoratori, gli incassi dei negozi e degli esercizi pubblici e l'introito per le casse comunali dell'imposta di soggiorno», conclude Mortandello.

