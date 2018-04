Morta per una gastrite, è stata tentata la rianimazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MORTE SOSPETTAPADOVA Il medico di famiglia ha tentato di rianimarla con la respirazione bocca a bocca, poi Michela Ravazzolo di 47 anni è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. La notte tra Pasqua e Pasquetta Michela, dipendente della Steiel Elettronica e residente accanto alla madre a Salboro, ha accusato forti crampi allo stomaco e vomito. Preoccupata ha chiamato la guardia medica e un dottore si è recato nella sua casa per visitarla. Il medico ha riscontrato nella paziente una infiammazione allo stomaco riconducibile a una...