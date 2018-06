Morsi, pugni e armi bianche anche in nome della religione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Morsi, pugni, aggressioni con lamette. I poliziotti della penitenziaria devono spesso fronteggiare detenuti violenti per carattere o per problemi mentali. E non è nemmeno la prima volta che gli agenti hanno a che fare con fanatici religiosi islamici, che si avvicinano in maniera integralista alla fede proprio dietro le sbarre. A ottobre dello scorso anno, un detenuto nigeriano ha mandato all'ospedale due agenti della polizia penitenziaria di Padova. I due poliziotti erano andati a prenderlo per portarlo in infermeria. Lo straniero, che aveva...