PADOVA È infinito il mondo delle startup e sono infiniti i mondi che sanno creare. Per esempio a Itinerando sarà presente Moopsy costruita interamente da tre padovani, Andrea Tosello, Marco Longhin e Fabio Tagliacollo. La App è un modo per ricordare dove si è stati e condividerlo con gli altri, gratuitamente oppure vendendolo.

Dice Andrea Tosello: «L'app serve a condividere gli scenari di viaggio. Una volta si raccoglievano le notizie del viaggio attraverso le foto che poi sviluppavamo a casa. Poi tenevamo il bigliettino da visita del ristorantino carino o il biglietto aereo o ricordavamo dell'angolo dove un vecchio ci ha raccontato una storia. Mettevamo tutto dentro una scatola. Era il nostro diario di viaggio del dopo. Qui invece possiamo preparare il viaggio prima, e una volta tornati a casa condividere o vendere la nostra esperienza di viaggio specifica. Chi legge potrà rifare le tappe o aggiungerne altre. Insomma funziona come un diario e anche uno zaino perché si può caricare tutto quello che si incontra nel viaggio e ricostruirlo nella piattaforma per renderlo fruibile al mondo gratis o a pagamento. Ci rivolgiamo soprattutto ai travel blogger che hanno centinaia di migliaia di follower che vorrebbero replicare le loro emozioni».

Riassumendo Moopsy è una piattaforma web ma anche un'app scaricabile gratuitamente sul proprio cellulare che permette di ricordare dove si è stati, fa scoprire nuovi luoghi da visitare e invita a proporre le proprie mete ad altri viaggiatori. Con pochi click è possibile registrarsi e creare un proprio avatar. Poi non resta che partire e raccogliere nello zaino di Moopsy foto, emozioni, esperienze, video, punti gps, dati che rimarranno sempre a disposizione e che si potranno rivedere, rivivere e condividere con amici e persone care. Chi è il mooper? Colui che prende appunti, scova mete e destinazioni, luoghi dove pernottare e mangiare, i mezzi di trasporto, eventi e curiosità. Sogna un travel, lo organizza, lo vive e mette a disposizione di altri appassionati la sua stessa esperienza. In questo modo il viaggio è vissuto e testato in prima persona, ha il profumo dell'esperienza del mooper che lo ha pubblicato ed è in attesa di diventare ispirazione per qualcun altro. Moopsy sarà fisicamente al padiglione 1 di Itinerando nella startup Area contribuendo al turismo esperienziale che si lega alle nuove tecnologie.

