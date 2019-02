CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTEGROTTONon bastassero le polemiche scaturite dalla nomina, ufficializzata mercoledì, del regista Simone Toffanin a direttore artistico del Comune, per la giunta di Riccardo Mortandello si apre ora un nuovo fronte, sempre in relazione a incarichi esterni assegnati dall'ente locale. Per il biennio 2019/2020, infatti, l'amministrazione assumerà un altro professionista che non fa parte della macchina comunale, con il compito di programmare tutte le attività sportive da qui all'anno prossimo, quando Montegrotto festeggerà il titolo di...