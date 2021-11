Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MONTEGROTTO Il Montegrotto rifila al Torre un netto tris e sale al secondo posto. Il Torre si presentava alla sfida con diversi titolari infortunati o non al meglio. Ventulini fuori per infortunio e con Lazzaro e Vecchi (poi subentrato nella ripresa) non al meglio ma comunque in panchina. Alla lunga lista di giocatori infortunati si è aggiunto pochi minuti prima del match anche Tamri, che nel riscaldamento pre-match ha accusato un infortunio...