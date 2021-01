IL PRESULE

PADOVA Un altro lutto segna la Chiesa padovana a causa del Covid. All'Opsa di Sarmeola, dove era ospite da diversi anni, si è spento ieri monsignor Alfredo Magarotto, vescovo emerito di Chioggia e Vittorio Veneto e per lunghi anni Vicario Generale a Padova.

Monsignor Magarotto era nato a Pernumia il 16 febbraio 1927 da Giuseppe e Rosalia, quinto di nove fratelli: una famiglia di profonda fede e grande attaccamento alla Chiesa (un fratello e tre sorelle si sono consacrati nelle Congregazioni Salesiane). Ordinato sacerdote il 9 luglio 1950, don Alfredo aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Padova e la licenza in Teologia alla Pontificia università Lateranense. Per circa 17 anni è stato Vicario generale della Diocesi di Padova, al fianco dei vescovi Bortignon, Franceschi e Mattiazzo, ricevendo poi la nomina a Vescovo di Chioggia il 22 febbraio 1990 e la consacrazione episcopale per le mani del cardinale Gantin il 24 marzo in Cattedrale a Padova. Da Chioggia monsignor Magarotto si trasferì nel 1997 a Vittorio Veneto, diocesi dove rimase fino al 2003, quando rinunciò all'incarico per raggiunti limiti di età. Per circa sei mesi venne chiamato a reggere la stessa diocesi come amministratore diocesano dal 2 luglio 2007 al 25 gennaio 2008, in attesa dell'arrivo dell'attuale vescovo Corrado Pizziolo. Dal 2010, al rientro a Padova, si era messo a disposizione della Diocesi di origine.

Nicola Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA