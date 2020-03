MONSELICE

Una ripartenza al Massimo per l'ospedale Madre Teresa di Calcutta. Questo è il nome del piccolino venuto alla luce nel primo giorno di riapertura della struttura, secondogenito di una coppia residente a Este. A dare l'annuncio, poi ripreso anche dal presidente della Regione Luca Zaia, è stato il direttore generale dell'Ulss6 Domenico Scibetta, insieme al primario del reparto di Ostetricia, il dottor Carlo Dorizzi. Il bimbo, che pesa 3,140 kg, sta bene, come la sua mamma, e il suo arrivo è stato accolto con grande gioia e positività. «È una buona notizia ha sottolineato il presidente Zaia - assieme a quella che vede nei reparti di rianimazione l'inizio dello svezzamento dei malati: significa che si stanno stubando i pazienti che, pian piano, potranno ritornare all'ospitalità ordinaria prima di ritornare a casa». La nascita di Massimo, avvenuta poco dopo le 11 di ieri mattina, è stata assunta a simbolo di un nuovo inizio per il nosocomio monselicense, decretando la fine della quarantena e dell'isolamento. L'ospedale Madre Teresa, era infatti chiuso dal 21 febbraio scorso, quando furono individuati i primi due casi di Coronavirus, uno dei quali, purtroppo, morto nella stessa serata. «Un fiocco azzurro che, per noi, ha il grande valore della rinascita. sono state infatti le parole pronunciate dal direttore generale Domenico Scibetta - La mamma era entrata in ospedale in travaglio nella notte, poi il parto spontaneo». Ha poi aggiunto: «Ci piace pensare che nulla avviene per caso: e allora quella porta che si spalanca verso il mondo, e il mondo lo fa tornare dentro l'ospedale, la vediamo come un importante segnale di vita». Avvenuto, non a caso, proprio l'8 marzo, nel giorno della festa della donna. «Il mio pensiero e i miei auguri - ha concluso Scibetta - vanno per questo a tutte le donne dell'Euganea». La forza della vita, che continua nonostante le difficoltà e le emergenze, si era palesata in tutta la sua straordinarietà anche nei giorni in cui si cominciava a parlare di Coronavirus in Italia. Tre nascite si sono registrate infatti in quelle prime ore in cui l'ospedale Madre Teresa è stato sigillato al mondo esterno. Tra queste, anche quella di Sofia, una dolcissima bimba il cui papà ha postato un video sui social, raccontando le emozioni da neogenitore e il proprio isolamento, che in poche ore ha fatto incetta di visualizzazioni.

Ca. B.

