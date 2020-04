MONSELICE

Settantadue ore senza nuovi decessi. Il Centro Servizi Anziani di Monselice ha vissuto ieri il terzo giorno di tregua, sebbene il lavoro all'interno della struttura continui senza sosta per garantire la massima assistenza possibile agli ospiti. Anzitutto ai 66 che hanno purtroppo contratto il virus, e che vengono trattati con apposite terapie sotto la stretta sorveglianza dei medici Francesco Lunghi, Giorgio Brigato e Davide Strada. Poi ai 4 ospiti che ancora attendono di conoscere l'esito del tampone ripetuto, visto che il primo esame aveva avuto un risultato incerto. Infine ai 55 ospiti negativi, che necessitano comunque di servizi e sostegno. Da qualche giorno, come stabilito di comune accordo con l'Ulss6 Euganea, vengono trattati all'interno della casa di riposo anche gli ospiti più gravi, che hanno già sviluppato polmoniti da Covid-19. Le terapie somministrate, seguendo protocolli a dir poco rigorosi, hanno la stessa efficacia di quelle di cui possono beneficiare i pazienti in ospedale. Solo gli ospiti che necessitano di essere sottoposti ad esami di accertamento per i quali sono necessari macchinari specifici, come le tac, con l'obiettivo di verificare la presenza di polmoniti e il progredire della malattia, vengono quindi trasportati al Madre Teresa. E nel Covid Hospital della provincia padovana vengono condotti anche i pazienti in condizioni più critiche, che necessitano pertanto di essere ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva. All'interno del Centro Servizi Anziani si comincia quindi a sperare che il peggio possa ritenersi superato. Se è forse troppo presto per vedere una luce in fondo al tunnel, il terzo giorno senza decessi ha portato fiducia e speranza. Tanto che sembra possa avverarsi l'augurio del Commissario Straordinario Francesco Lunghi, secondo il quale la prossima settimana potrebbe esserci un miglioramento generale della situazione, e anche piuttosto significativo: alcuni ospiti potrebbero negativizzarsi, altri potrebbero veder diminuire considerevolmente i propri sintomi. È questo il risultato che sperano di raggiungere con i propri sforzi e l'impegno quotidiano il personale del Centro e i medici, ormai organizzati in una routine ben consolidata. Ogni dipendente è perfettamente consapevole del proprio ruolo e sa quali azioni dovrà andare a compiere dal momento in cui indossa la divisa e tutti gli strumenti di protezione individuale (disponibili con kit monouso), fino alla fine del proprio turno di lavoro. Ogni mansione è insomma ugualmente essenziale e importante perché il meccanismo così ben congegnato non si inceppi. Ciononostante, continua a pesare la carenza di organico all'interno della struttura. Dopo che circa venti operatori sono finiti in malattia per aver contratto a loro volta il Covid-19, i dipendenti rimasti hanno dovuto dividersi il lavoro eccedente, organizzandosi quindi in turni molto spesso massacranti. Finora, dopo aver assunto due nuovi oss, il Centro Servizi Anziani ha potuto stipulare una convenzione con la casa di riposo di Noventa Padovana, dalla quale, su base volontaria, è arrivata un'operatrice in supporto. La speranza per le prossime settimane è riuscire a fare qualche passo in avanti, individuando altri professionisti che possano venire a dar man forte nella struttura di via Garibaldi. Attualmente, infatti, i turni continuano ad essere lunghi e faticosi e la stanchezza e lo stress, in una situazione tanto complicata e che si protrae ormai da diverse settimane, mettono a dura prova il personale.

Camilla Bovo

