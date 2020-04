LA SITUAZIONE

MONSELICE Salgono a 24 i decessi tra gli ospiti del Centro Servizi Anziani. Ieri si è infatti spenta a Schiavonia, dove era stata ricoverata per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, l'82enne Ornella Rizzato, vedova Bruscagin, che ha lasciato i figli Cinzia e Nicola e le nipotine Giulia e Chiara.

Al Centro c'è grande attesa di conoscere gli esiti dei tamponi di controllo effettuati nella giornata di ieri su 28 ospiti della struttura. Se saranno negativi, infatti, confermeranno la guarigione degli anziani. Arriveranno con molta probabilità già nella giornata di lunedì prossimo.

«Siamo molto fiduciosi. spiega il Commissario Straordinario Francesco Lunghi Si tratta di pazienti che hanno contratto il virus, l'hanno combattuto e ora risultano senza sintomi. Se, come speriamo, si saranno negativizzati, potremo parlare di guarigione completa».

L'ultimo dato numerico sulla situazione all'interno della struttura di via Garibaldi è ancora di 97 ospiti positivi, su un totale di circa 130 (quelli deceduti nel frattempo sono infatti 23). Circa sessanta di loro sarebbero asintomatici. Questo vuol dire che la quasi totalità degli ospiti è stato infettato dal Coronavirus.

Un dato che ha scatenato la polemica del gruppo consiliare Ambiente e Società. Secondo il gruppo rappresentato dal consigliere Francesco Miazzi, infatti, bisognerebbe interrogarsi sul perché alcune strutture della Provincia siano riuscite a impedire il diffondersi del contagio, mentre in altri Centri il Coronavirus ha infettato praticamente tutti gli ospiti.

«La Regione Veneto ha fatto sapere che 246 Case di Riposo risultano senza contagi. Nelle restanti 86 si contano 375 decessi, 2154 positivi tra i pazienti, 1003 tra gli operatori. ha ricostruito il consigliere Francesco Miazzi - Risulta evidente che in alcune strutture qualcosa non ha funzionato. In alcuni casi se ne sta già occupando la Magistratura, per gli altri se ne dovranno occupare gli amministratori locali. Perché la fatalità è un conto, eventuali negligenze e superficialità meritano di essere individuate e sanzionate».

Un ragionamento che ha contrariato non poco il dottor Lunghi. «Stimo il consigliere Miazzi, ma ritengo che questa volta non abbia proprio capito la questione. Il vero punto da chiarire è il perché non siano stati effettuati tamponi a tappeto su tutti gli ospiti di tutte le case di riposo. spiega Lunghi Noi al Csa di Monselice abbiamo voluto farlo e così i numeri sono sembrati più elevati rispetto ad altre strutture in cui sono stati fatti i tamponi solo agli ospiti sintomatici».

Insomma, il dottor Lunghi vuole sottolineare che i parametri messi a confronto tra le varie case di riposo di fatto non potrebbero essere paragonati. «L'epidemia in realtà è partita già a gennaio e so per certo che ci sono stati numerosi decessi in varie strutture dove non risulta invece essersi diffuso il Covid. osserva Lunghi - Sono però convinto che se si fosse fatto il tampone a quei pazienti si sarebbero ottenuti risultati assolutamente diversi. I dati tra strutture sono discordanti proprio perché non tutti hanno fatto i tamponi. La mortalità poi è sovrapponibile a quella avuta con le due più grandi epidemie influenzali degli ultimi cinque anni. Non si cerchi di cavalcare cose su cui non si hanno le competenze».

Lunghi si è quindi deciso a scrivere all'Ulss6 Euganea, chiedendo la realizzazione di uno studio epidemiologico che prenda in considerazione tutti i dati delle case di riposo tra il 1 dicembre scorso e il 30 aprile, mettendo a confronto i decessi degli ultimi cinque anni. «Se si vuole cercare a ogni costo un capro espiatorio, non si guardi alle case di riposo. - conclude Lunghi Ho circa 300 pagine di annotazioni riguardanti tutto quello che abbiamo fatto dentro al Csa per la tutela dei nostri ospiti».

Camilla Bovo

