MONSELICEÈ una città sotto choc Monselice, per l'improvvisa e inattesa morte di Michele Chinello. Il 51enne abitava con la moglie Monica Arcaro in via Pigafetta, nel quartiere residenziale di Marco Polo. Frequentava poco la città della Rocca, dato che il lavoro e le sue passioni lo portavano spesso fuori città. Eppure la notizia della sua morte ha scosso profondamente l'intera comunità monselicense. «Siamo increduli e profondamente addolorati per questa assurda tragedia. commenta il sindaco Giorgia Bedin - Tutta l'amministrazione si...