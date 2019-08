Mons. Gloder, dalla diocesi di Padova a L'Avana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIESAPADOVA Potrebbe essere un sacerdote del clero padovano il nuovo Nunzio apostolico a Cuba: si tratta dell'arcivescovo Giampiero Gloder, 61 anni, dal 21 settembre 2013 Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica e dal 20 dicembre 2014 Vicecamerlengo. Voci insistenti, danno per imminente la nomina a rappresentante della Santa Sede a L'Avana, che in passato ha accolto rappresentanti pontifici di alto livello (gli attuali cardinali Prefetti Angelo Becciu e Beniamino Stella, per esempio). La Santa Sede intrattiene rapporti con Cuba dal...