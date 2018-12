Monitorati dall'Arma in tre mesi 110 istituti con oltre 200 pattuglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un finanziamento di 53 mila euro alla prefettura di Padova dal ministero dell'Interno per intensificare la lotta allo spaccio di droga in prossimità degli istituti scolastici. Lo stanziamento rientra nell'operazione Scuole sicure, un investimento di complessivi 2,5 milioni di euro per un progetto pilota in 15 città italiane, inclusa la nostra. I carabinieri, in particolare, hanno messo sotto controllo tra settembre e novembre 22 scuole della città di Padova, con 22 servizi e 22 pattuglie impiegate che hanno battuto palmo a palmo le zone...