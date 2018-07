Mongolfiera, atterraggio di fortuna nel prato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIGODARZEREMongolfiera atterra nel prato di un'abitazione. Grande stupore per A.P. e la sua famiglia che sabato pomeriggio si sono visti atterrare nel prato vicino alla loro casa, in via Pascoli nella frazione di Saletto di Vigodarzere, un enorme pallone bianco con due corolle di petali colorati all'altezza della valvola e della cesta. Fortunatamente nessuno dei tre occupanti è rimasto ferito. Passato lo stupore iniziale, A.P. è corsa verso la mongolfiera per sincerarsi delle condizioni degli occupanti e per chiedere loro se avevano bisogno...