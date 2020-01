Mohamed è scappato all'alba di Capodanno

L'INDAGINE

PADOVA Mohamed Barbri è sparito all'alba di Capodanno. Ecco l'ultimo colpo di scena nella vicenda della scomparsa di Samira El Attar, madre della loro figlioletta di soli quattro anni. Un giallo nel giallo di Stanghella. I familiari della donna, che dal l'ultima settimana di dicembre, dopo l'arrivo in Italia della mamma di Samira, hanno eletto a campo base la piccola casetta della coppia, in via Statale, ne hanno denunciato l'assenza ai carabinieri l'altra sera poco prima di mezzanotte: Mohamed Barbri, 40 anni, indagato a piede libero per l'omicidio della moglie, di cui si sono perse le tracce dal 21 ottobre, se n'è andato da casa il giorno di Capodanno alle 7.30 e non ha più fatto ritorno. Alle 17 l'ultimo segnale del suo cellulare, ora spento, nell'ampia cella di Stanghella. La stessa cui era agganciato il telefonino di Samira prima che si spegnesse. Per gli inquirenti la fuga è un'ipotesi quasi certa: l'uomo dovrebbe essere riuscito a espatriare, diretto in Francia o in Spagna. Scartata, invece, l'ipotesi del suicidio o della faida familiare.

LA DENUNCIA

È mattina presto quando Mohamed esce inforcando la sua bicicletta bianca, come faceva negli ultimi giorni, da quando è arrivata in casa sua la suocera Malika. Fin da subito i rapporti tra i due sono stati particolarmente tesi. E la cosa, d'altronde, non dovrebbe stupire più di tanto: lui è accusato dell'omicidio di Samira e si ritrova sotto lo stesso tetto la mamma della moglie che vuole sapere che fine ha fatto la figlia e che, viste le indagini e la situazione, non può che incolpare il genero. Motivo per cui, ovviamente, gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili per il 40enne. Mohamed da quando Malika è arrivata assieme ad altri componenti della sua famiglia ha cercato di rimanere il meno possibile in casa. Praticamente solo per dormire e per mangiare un boccone, possibilmente in disparte.

E così ha fatto anche mercoledì: alle 7.30 ha preso la figlioletta - da cui non si separa quasi mai - l'ha messa in braccio alla nonna, cui ha chiesto di badare a lei, e se n'è andato. Dove? Non è stato un problema fino al pomeriggio, quando qualcuno della famiglia della moglie, non vedendolo tornare per pranzo, ha provato a chiamarlo, senza successo. Il telefonino è rimasto acceso fino alle 17. L'ultima cella agganciata è quella di Stanghella che copre un'area di qualche chilometro quadrato e dove ricade anche l'abitazione di via Statale.

IL DETTAGLIO

Arrivata ormai sera, quasi mezzanotte, la famiglia El Attar ha chiamato i carabinieri segnalando l'assenza di Mohamed che non ha fatto ritorno per la notte. I militari sono rimasti in casa fino alle 2 per raccogliere tutte le deposizioni.

I familiari di Samira hanno avvisato i carabinieri anche del fatto che in casa non c'erano i documenti di Mohamed, che li avrebbe presi, dunque, prima di uscire. Cosa che ha fatto propendere per una fuga anche se da sempre il 40enne porta con sé tutti i suoi documenti, passaporto compreso. Gli investigatori dell'Arma che ora si sono messi alla ricerca dell'indagato, che scappando potrebbe aver aggravato la sua posizione. La fuga, infatti, basterebbe a richiedere un'ordinanza di custodia cautelare.

LA POSIZIONE

Mohamed Barbri è indagato a piede libero, a oggi non è colpito da alcuna misura restrittiva della libertà personale e, dunque, può spostarsi liberamente sul territorio nazionale. Ma non può andare all'estero e deve essere rintracciabile. Ecco perchè il fatto che ha allarmato maggiormente i carabinieri è stato che il suo cellulare risulti staccato. Al momento non è stato aperto alcun fascicolo e non c'è alcuna notizia di reato. L'Arma sta cercando l'uomo per capire cosa sia successo: è probabile che il quarantenne marocchino sia stato aiutato da qualcuno. Sia partito con la bicicletta per non lasciare tracce e poi sia salito nell'auto del complice che l'ha accompagnato, quindi, all'estero, nella speranza, forse, di scampare al suo destino. Una svolta che potrebbe a breve portare una volta per tutte alla soluzione del mistero: dov'è Samira?

Marina Lucchin

