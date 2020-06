PALAZZO MORONI

PADOVA In arrivo nuove proroghe per la Tari e, intanto, a palazzo Moroni si lavora per applicare degli sconti alle imprese che hanno dovuto chiudere a causa del Covid-19. Il prossimo consiglio comunale, infatti, sarà chiamato a votare la delibera sulla Tassa sulla spazzatura che verrà presentata in aula dall'assessore ai Tributi Antonio Bressa. Dopo i rinvii legati al Coronavirus - inizialmente la prima rata avrebbe dovuto essere pagata il 16 marzo, poi la crisi legata all'epidemia ha fatto slittare prima al 16 maggio e poi al 30 giugno la scadenza ora mancano pochi giorni all'appuntamento con la tassa sui rifiuti.

LA GIUNTA

Per dare seguito a un impegno preso nelle scorse settimane, la giunta Giordani è intenzionata a trovare un sistema per applicare uno sconto a negozi, pubblici esercizi e imprese che hanno dovuto fare i conti con la pandemia. Il ragionamento del Comune è piuttosto semplice: chi ha tenuto chiuso durante il lockdown per settimane non ha prodotto spazzatura, di conseguenza è giusto che possa godere di una diminuzione della bolletta.

LO SCOPO

«Il nostro obiettivo è quello di esentare queste imprese dal pagamento della quota variabile della Tari ha spiegato ieri l'assessore ai Tributi Antonio Bressa Seguendo le indicazioni che si sono arrivate dal governo sulla riduzione della pressione fiscale legata a questa crisi, stiamo cercando la modalità più adatta per applicare questi sconti. Per far questo c'è tempo fino al 31 luglio. Di conseguenza la rata del 30 giugno dovrà essere corrisposta per intero. L'idea è però quella di far scattare un maxi conguaglio con la seconda rata che è stata spostata da luglio a settembre». Rata che, dunque, non dovrà più essere pagata entro il 16 luglio, ma il 30 settembre. Per motivi tecnici, poi, la rata prevista per il 1° dicembre è stata spostata al 10 dicembre. «A seconda delle risorse che verranno messe a disposizione dal governo ha concluso Bressa decideremo a chi potrà essere applicato questo sconto».

LA NOVITÁ

Tra le altre cose, da quest'anno è stato introdotto un nuovo metodo per calcolare le tariffe da applicare agli utenti, denominato Arera. Tariffe che, appunto, dovranno essere decise entro la fine di luglio. La nuova metodologia - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio regola, non solo gli aspetti tariffari, ma anche le modalità di spazzamento e lavaggio delle strade, la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani. In tutti i casi, non bisogna dimenticare che, già l'anno scorso, la Tari ha registrato un aumento medio del 5.7%.

A.Rod.

