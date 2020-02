LO SCENARIO

PADOVA Il conto alla rovescia è cominciato. A Palazzo Moroni tutti sanno che questa potrebbe essere la settimana in cui il vicesindaco Lorenzoni uscirà allo scoperto annunciando la sua candidatura a governatore del Veneto. Ci vorrà probabilmente un altro mese di attesa, invece, per sapere se anche l'assessore Micalizzi lascerà il municipio correndo per il consiglio regionale. Le trattative tra il Pd e Coalizione Civica non sono ancora entrate nel vivo, ma il rimpasto di giunta è sempre più probabile e le due forze di maggioranza hanno iniziato a studiare le proprie carte ben sapendo che su alcuni nodi ci sarà da battagliare. Un esempio? Il popolo arancione è determinato a non cedere le deleghe all'urbanistica e alla mobilità, ma gli alleati democratici frenano: «Si sceglierà in base alle competenze, non alle casacche politiche».

LA SPARTIZIONE

Partiamo proprio dalle deleghe che potrebbe lasciare vacanti Arturo Lorenzoni. «Urbanistica e mobilità sono per noi due settori fondamentali, come ambiente e sociale» ripetono in coro gli esponenti di Coalizione. I democratici, però, temporeggiano. Nessuno si espone ufficialmente, ma a microfoni spenti il ragionamento è unanime: «Quelle deleghe erano state date a Lorenzoni perché aveva le competenze necessarie. Non per forza l'assessore arancione che andrà a sostituirlo dovrà occuparsi degli stessi settori. Potrebbe esserci una redistribuzione più ampia». La matassa potrebbe rivelarsi molto intricata e tra gli ambienti democratici serpeggia una convinzione: «Il sindaco appoggerà e sosterrà la scelta di Lorenzoni, ma vorrà una certa autonomia nelle scelte per il rimpasto».

L'ALTRA PARTENZA

L'ufficio di Lorenzoni, ma non solo. In ballo, la prossima primavera, potrebbe esserci anche l'ambita scrivania di Andrea Micalizzi. L'assessore ai Lavori Pubblici guarda con fisiologico interesse alla partita regionale, ma la sua candidatura non è affatto certa. Prima di tutto la direzione regionale del Pd dovrà definire l'accordo per il candidato governatore (Lorenzoni, appunto) e poi si penserà alle liste. I posti padovani non saranno molti: in lizza potrebbero esserci anche l'attuale consigliere regionale Claudio Sinigaglia e il sindaco di Noventa Padovana Alessandro Bisato, segretario regionale del partito. Micalizzi in ogni caso è una figura molto quotata, con un'importante platea elettorale in città. Il sindaco Giordani, che non ha mai nascosto l'apprezzamento per il suo assessore, è consapevole che presto potrebbe vederlo partire. A marzo se ne saprà di più.

LA TRIADE

In caso di uscita di Micalizzi che farebbe il Pd per sostituirlo? Ufficialmente nessuno si sbilancia, ma è inevitabile che nella sede di via Beato Pelegrino sia già tempo di riflessioni. Tra i papabili in questo momento troviamo una triade istituzionale. Anzitutto Gianni Berno, capogruppo in consiglio comunale, anche se più di qualcuno ritiene che non sarebbe così facile convincerlo ad accettare un posto in giunta. Poi c'è Davide Tramarin, segretario cittadino del Pd, che ripercorrerebbe così il percorso già fatto dal suo predecessore Bressa. Infine Anna Barzon, consigliera comunale di grande esperienza fin dai tempi dell'amministrazione Zanonato. Ma attenzione: non è affatto escluso che alla fine il sindaco punti su un nome esterno, pescato dalla società civile, con le competenze adeguate a seguire proprio i Lavori pubblici. Padova ha spesso guardato al modello Milano dove il sindaco Sala si è già rivolto a figure considerate tecniche e non politiche.

ESPERIENZA

Chi ha vissuto moltissime situazioni come questa è l'assessore alla Cultura Andrea Colasio. «Sono avvicendamenti fisiologici - allarga le braccia - già capitati più volte anche nella giunta Zanonato. Il ruolo di assessore è un ottimo trampolino per il Parlamento o per altre cariche e certe ambizioni personali dei colleghi di giunta sono comprensibili. La macchina comunale assorbirà in fretta gli eventuali cambiamenti. Dico solo che mi dispiacerebbe perché Micalizzi è una macchina da guerra sempre sul pezzo e perché Lorenzoni è una persona molto saggia con cui si trova sempre una soluzione». Trovare soluzioni, forse, sarà più difficile per il Pd e per Coalizione.

Gabriele Pipia

