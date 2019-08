Mille metri in 4,2 minuti: arrivano i vigili-corridori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZAPADOVA Anche a Padova arrivano i vigili runners. Per diventare agente di Polizia locale, d'ora in poi, sarà necessario correre i 1000 metri in meno di 4 minuti e mezzo.Per la prima volta nella storia cittadina, infatti, nelle città del Santo un concorso per diventare agente di Polizia municipale prevede una pre selezione ginnico sportiva. Una prova in cui si richiede agli uomini di coprire i 1000 metri di corsa con un tempo massimo di 4 minuti e 25 secondi (5 minuti e 25 per le donne). I candidati saranno chiamati anche a una serie...