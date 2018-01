Milionario si chiude in casa: «Ho paura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I TIMORI DEL SINDACO SAONARA «Complimenti per la vittoria, ma la ludopatia è il male del secolo». Il sindaco Walter Stefan si complimenta con il nuovo paperone, a quattro anni di distanza dalla prima vittoria milionaria col gratta e vinci a Saonara, all'edicola di Villatora: «Vado tutti i giorni a bere il caffè al Centrale. Sono contento che una persona in difficoltà economiche abbia vinto questa somma. Chissà che possa sistemarsi e regalare alla sua famiglia un futuro decoroso».Ma la gioia della super vincita non scalfisce il pensiero...