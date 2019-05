Migranti, dalle coop solo 750 posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RISPOSTAPADOVA La paura era che il nuovo bando per l'accoglienza dei richiedenti asilo andasse deserto, dopo che il governo ha dimezzato l'importo giornaliero per migrante. Invece non sarà così. Anche se le domande stanno tutte nella piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione(Consip) possiamo dire che saranno almeno 750 i posti coperti da realtà locali, sui 1400 richiesti dalla Prefettura ad un prezzo base di 18 euro al posto dei 35 dell'ultimo avviso. Dentro c'è anche la cooperativa Edeco storica e indagata...